Авіаудар по навчальному закладу в Херсоні: з-під завалів дістали тіло загиблого
Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого навчального закладу в Херсоні, який зазнав авіаційного удару російських військ
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Під час розбору завалів надзвичайники деблокували тіло загиблого чоловіка. Ще п'ятеро людей постраждали.
Наразі аварійно-рятувальні роботи на місці влучання завершено.
Як відомо, близько полудня 31 липня російські війська скинули чотири керовані авіабомби на центр Херсона. Значних руйнувань зазнали навчальний заклад і приватні будинки.
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