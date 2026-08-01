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01 серпня 2026, 12:49

Росіяни атакували Сумщину: одна людина загинула, семеро поранені

01 серпня 2026, 12:49
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Фото: Національна поліція
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Минулої доби російські війська завдали 138 ударів по 30 населених пунктах Сумської області. Внаслідок атак загинув 50-річний чоловік, ще семеро людей отримали поранення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Ворог застосовував керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню, міномети, артилерію та безпілотники різних типів.

У Глухівській громаді внаслідок удару БпЛА загинув чоловік. Пошкоджено адміністративну будівлю підприємства, школу, два приватні домоволодіння, гаражне приміщення та п’ять транспортних засобів.

У Сумській громаді російські війська атакували із застосуванням КАБів та ударних безпілотників. Поранення отримали двоє чоловіків віком 32 та 24 роки. Також пошкоджено інфраструктуру підприємств, два багатоквартирні будинки та чотири автомобілі.

У Тростянецькій громаді через атаку ворожого дрона травмувався 21-річний чоловік. У Ворожбянській громаді внаслідок влучання БпЛА постраждали чоловік віком 63 роки та дві жінки – 61 і 41 року.

Ще один чоловік, 32 років, отримав поранення у Березівській громаді через удар безпілотника по житловому будинку.

За фактами обстрілів слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 1026 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

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