Росіяни атакували Сумщину: одна людина загинула, семеро поранені

Фото: Національна поліція

Минулої доби російські війська завдали 138 ударів по 30 населених пунктах Сумської області. Внаслідок атак загинув 50-річний чоловік, ще семеро людей отримали поранення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Ворог застосовував керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню, міномети, артилерію та безпілотники різних типів.

У Глухівській громаді внаслідок удару БпЛА загинув чоловік. Пошкоджено адміністративну будівлю підприємства, школу, два приватні домоволодіння, гаражне приміщення та п’ять транспортних засобів.

У Сумській громаді російські війська атакували із застосуванням КАБів та ударних безпілотників. Поранення отримали двоє чоловіків віком 32 та 24 роки. Також пошкоджено інфраструктуру підприємств, два багатоквартирні будинки та чотири автомобілі.

У Тростянецькій громаді через атаку ворожого дрона травмувався 21-річний чоловік. У Ворожбянській громаді внаслідок влучання БпЛА постраждали чоловік віком 63 роки та дві жінки – 61 і 41 року.

Ще один чоловік, 32 років, отримав поранення у Березівській громаді через удар безпілотника по житловому будинку.

За фактами обстрілів слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 1026 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.