На Львівщині під час польових робіт перекинувся трактор: загинув 79-річний водій

Фото: Національна поліція

У Дрогобицькому районі Львівської області під час польових робіт загинув тракторист. Правоохоронці розпочали розслідування обставин трагедії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася 31 липня близько 20:10 у полі поблизу одного із сіл району.

За попередніми даними, під час виконання робіт трактор YTO 244, яким керував 79-річний місцевий мешканець, перекинувся. Водій отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Одещині чоловіка привалило бетонною плитою в покинутій будівлі. Операція з порятунку тривала майже дві години. Чоловіка з численними травмами та переломами кісток госпіталізували до лікарні, наразі він перебуває в лікарні.