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01 серпня 2026, 11:54

Атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла до 30, пошкоджено 18 будівель

01 серпня 2026, 11:54
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Фото: Національна поліція
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Внаслідок масованої атаки російських військ на Київ кількість постраждалих зросла до 30 осіб. Серед них – четверо дітей віком 13, 14 та 17 років

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу у семи районах столиці.

Поблизу місць влучань працюють мобільні поліцейські пункти, де слідчі приймають заяви від громадян щодо пошкодженого майна.

Наразі відомо про пошкодження 18 багатоквартирних і приватних житлових будинків, двох закладів освіти, супермаркетів, магазинів, медичної клініки, адміністративної будівлі, автомийки та автомобілів.

До ліквідації наслідків атаки та документування воєнного злочину залучили близько 200 поліцейських.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни завдали ударів по Києву. Внаслідок російської балістичної атаки на столицю загинули 9 людей. Було відомо про 28 постраждалих.

Як відомо, РФ випустила по Україні 35 ракет і 185 дронів. Основним напрямком атаки стала Київська область, також під ударом були Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.

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