На Львівщині зіткнулися легковик і автобус: 11 людей травмовані

Фото: Національна поліція

У Дрогобицькому районі Львівської області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з рейсовим автобусом травмувалися 11 людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 31 липня близько 19:30 на автодорозі "Дрогобич-Довголука" між містом Стебник та селом Доброгостів.

За попередніми даними поліції, 37-річний іноземець, керуючи автомобілем Skoda Octavia, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з рейсовим автобусом I-VAN під керуванням 46-річного мешканця району. У момент аварії в автобусі перебували 14 пасажирів.

Унаслідок ДТП травми отримали водій легковика, дві його пасажирки віком 12 та 15 років, а також водій автобуса і семеро його пасажирок віком від 22 до 59 років.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини зіткнення.

Нагадаємо, 29 липня близько 10:00 на Прикарпатті легковик зіткнувся з "Уралом". Загинула пасажирка, водійка в лікарні. Перевірка засвідчила, що обидва водії на момент ДТП були тверезими.