РФ вдарила по Одесі: є влучання у житловий будинок, двох постраждалих госпіталізували
Вдень 1 серпня російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару зафіксовано влучання у житловий будинок
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.
Наразі відомо про двох постраждалих – чоловіків віком 18 та 28 років. Обох госпіталізували у важкому стані, лікарі надають їм необхідну допомогу.
На місці працюють усі оперативні та комунальні служби. Для допомоги мешканцям розгорнули штаб.
Наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо,в Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено склади видавництва "Ранок". На місці спалахнула пожежа, зокрема горіли книжкові запаси та підручники. Це не перша атака РФ на об’єкти української видавничої галузі.
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