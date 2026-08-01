У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ: відомо про 33 людей

Фото: Національна поліція

Про це повідомила Поліція Києва, передає RegioNews.

Станом на 14:00 відомо про 33 постраждалих, серед них – четверо неповнолітніх.

Слідчі столичної поліції вже прийняли 278 заяв від громадян щодо пошкодження майна.

На місцях ворожих ударів продовжують працювати всі профільні служби.

Правоохоронці фіксують наслідки атаки та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни завдали ударів по Києву. Внаслідок російської балістичної атаки на столицю загинули 9 людей. Було відомо про 30 постраждалих.

Як відомо, РФ випустила по Україні 35 ракет і 185 дронів. Основним напрямком атаки стала Київська область, також під ударом були Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.