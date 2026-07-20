Ціни на житло в Києві: у яких районах найдорожчий квадратний метр

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У Києві на первинному ринку нерухомості під час війни змінились пріоритети. Центральні та правобережні райони втрачають першість за девелоперською активністю

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

За даними аналітиків, у минулому році статистичкно старти продажів нових житлових комплексів у столиці розподілились таким чином:

27% припали на Дарницький район;

19% – на Голосіївський район;

13% – на Оболонський район;

11% – на Шевченківський район;

9% – на Святошинський район;

близько 20% – на інші райони.

Найдорожчими лишаються квартири у Печерському районі: середня ціна за квадратний метр становить 2,6 тисячі доларів. При цьому найбільшу девелоперську активність демонструють райони з середнім ціновим сегментом.

"У Голосіївському районі середня вартість квадратного метра становить близько 1,3 тисячі доларів, в Оболонському – 1,2 тисячі доларів, у Дарницькому – близько 1 тисячі доларів. Показово, що найдорожчий район Києва сьогодні вже не є центром нового будівництва, хоча середня вартість житла на Печерську майже у 2,5 раза перевищує показники Дарницького району", – кажуть аналітики.

Нагадаємо, раніше журналісти перевірили, як ріелтори та орендодавці здають житло для військових. Виявилось, що заробляють на цьому чимало, а часто - взагалі відмовляються.