На Рівненщині поліція встановлює обставини фатальної аварії за участю мотоцикліста

Фото: поліція Рівненської області

У Рівненській області 18 липня, близько 20:30 на автодорозі поблизу села Новаки сталась ДТП. Унаслідок аварії загинув мотоцикліст

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Попередньо поліцейські встановили, що водій мотоцикла "Spark", 53-річний житель селища Володимирець, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив самопадіння.

Від отриманих травм керманич загинув на місці події.

Із місця події поліцейські вилучили шолом, однак чи був він у ньому під час руху встановлюватимуть слідчі.

Тіло загиблого направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи. Мотоцикл вилучено.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України.

Правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, що в Ужгороді вдень 18 липня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та електросамоката. На пішохідному переході під колеса авто потрапили дві неповнолітні дівчини.