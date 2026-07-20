22:48  20 липня
Атака на підприємство: кількість постраждалих зросла до 11, троє людей загинули
22:35  20 липня
Одразу дві смертельні ДТП на Житомирщині: серед загиблих підліток
22:05  20 липня
У Кривому Розі пенсіонер зґвалтував 9-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
20 липня 2026, 22:32

Ворожа атака на Суми: серед поранених внаслідок удару БпЛА — двоє дітей

20 липня 2026, 22:32
Читайте также на русском языке
Фото: Сумська обласна військова адміністрація
Читайте также
на русском языке

Російські війська ввечері 20 липня завдали удару по житловому сектору Сум. За попередніми даними, окупанти застосували реактивний безпілотник. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких двоє дітей

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Унаслідок влучання пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. На місці події працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків російської атаки.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, однак згодом в ОВА уточнили, що кількість травмованих зросла до трьох.

За оновленою інформацією, постраждали жінка та двоє дітей. Одну дитину госпіталізували, інформація про її стан уточнюється. Другій дитині та жінці медики надали допомогу на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

В обласній військовій адміністрації також попередили, що зберігається загроза повторних ударів, і закликали жителів перебувати в укриттях та не наближатися до місця влучання.

Нагадаємо, що російські військові протягом дня майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, загинули двоє людей, ще 17 дістали поранень. Серед постраждалих – діти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
атака Суми БПЛА поранені
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Головком Сирський вперше вибачився перед Михайлом Федоровим
20 липня 2026, 22:55
Атака на підприємство: кількість постраждалих зросла до 11, троє людей загинули
20 липня 2026, 22:48
Одразу дві смертельні ДТП на Житомирщині: серед загиблих підліток
20 липня 2026, 22:35
У Кривому Розі пенсіонер зґвалтував 9-річну дівчинку
20 липня 2026, 22:05
Відстрочка по-новому: як тепер оформити документи через "Дію" та ЦНАП
20 липня 2026, 21:58
"Кримський рубильник off": Сили безпілотних систем за добу вивели з ладу ще 19 енерговузлів ворога
20 липня 2026, 21:37
Негода на Вінниччині: повалені дерева пошкодили газові мережі у трьох районах
20 липня 2026, 20:56
На Харківщині рятувальники витягли 4-річну дитину з колодязя
20 липня 2026, 20:41
Прикордоники показали, як нищать "лакшері-дрони" росіян
20 липня 2026, 20:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Павло Казарін
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Всі блоги »