Ворожа атака на Суми: серед поранених внаслідок удару БпЛА — двоє дітей

Фото: Сумська обласна військова адміністрація

Російські війська ввечері 20 липня завдали удару по житловому сектору Сум. За попередніми даними, окупанти застосували реактивний безпілотник. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких двоє дітей

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews .

Унаслідок влучання пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. На місці події працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків російської атаки.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, однак згодом в ОВА уточнили, що кількість травмованих зросла до трьох.

За оновленою інформацією, постраждали жінка та двоє дітей. Одну дитину госпіталізували, інформація про її стан уточнюється. Другій дитині та жінці медики надали допомогу на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

В обласній військовій адміністрації також попередили, що зберігається загроза повторних ударів, і закликали жителів перебувати в укриттях та не наближатися до місця влучання.

Нагадаємо, що російські військові протягом дня майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, загинули двоє людей, ще 17 дістали поранень. Серед постраждалих – діти.