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18 липня 2026, 14:55

На "зебрі" в Ужгороді авто збило двох дівчат на електросамокаті

18 липня 2026, 14:55
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Скриншот із відео
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В Ужгороді вдень 18 липня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та електросамоката. На пішохідному переході під колеса авто потрапили дві неповнолітні дівчини

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

Аварія сталася близько 13:25 на вулиці Тлехаса.

За попередньою інформацією, дівчата перетинали проїжджу частину пішохідним переходом, не злізши з електросамоката. З яких причин водій не помітив їх і допустив наїзд, встановлюють правоохоронці.

Наразі також з'ясовується ступінь тяжкості травм, отриманих підлітками. За попередньою інформацією, тяжких ушкоджень вони не зазнали.

Правоохоронці нагадують, що відповідно до Правил дорожнього руху водії велосипедів, електросамокатів та інших двоколісних транспортних засобів під час перетину пішохідного переходу повинні спішитися та переходити дорогу пішки.

Нагадаємо, на Харківщині внаслідок ДТП травмувалися дві школярки на електросамокаті. Неповнолітні дівчата віком 12 та 13 років пересувалися на одному електросамокаті по проїжджій частині. У цей час назустріч рухався вантажний автомобіль Ford.

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Ужгород ДТП електросамокат підлітки авто ПДР пішохідний перехід
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