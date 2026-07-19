На Рівненщині підлітки на мотоциклах влетіли у вантажівку, є постраждалі

Фото: поліція Рівненщини

18 липня, близько 20:40 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в селі Горбаків на трасі Київ-Чоп

Про це повідомила поліція Рівненської області,передає RegioNews .

Поліцейські попередньо встановили, що двоє водіїв мотоциклів "Geon”, 17-річні жителі села Горбаків, рухаючись бічною дорогою, не надали переваги в русі та допустили зіткнення із вантажівкою "DAF”, під керуванням 62-річного жителя Черкаської області, який здійснював поворот праворуч.

Унаслідок ДТП травмувався один із керманичів двоколісного: хлопця із відкритим переломом ноги, гематомами та саднами госпіталізували.

Поліцейські встановили, що обидва неповнолітні ніколи не отримували посвідчення водія. Крім того, один із мотоциклів не був зареєстрований у встановленому законом порядку.

Три транспортні засоби вилучені.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що у Рівненській області 18 липня, близько 20:30 на автодорозі поблизу села Новаки сталась ДТП. Унаслідок аварії загинув мотоцикліст.