Блогер Богдан Буше зізнався, як дівчата натякали йому на дорогі подарунки

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Блогер Богдан Буше зізнався, що були ситуацїі, коли на початку знайомства дівчата одразу натякали йому, що хочуть щось отримати. Це ставалось навіть тоді, коли про серйозні стосунки не йшлось

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Богдаша Шелудяка, коли дівчата на початку знайомства уже натякали на дорогі подарунки, він одразу розумів, що їхні цінності не збігаються.

"Таких ситуацій було максимум дві. Те, що мені запам'яталося, це там буквально через тиждень спілкування дівчина говорить: "Ой, мені машину треба перевзути на зимову гуму". Я кажу: "Окей, перевзувай". "Блін, а в мене гума вже така затаскана". Кажу їй, що розумію. Але там навіть не пахло ні серйозними стосунками, ні якимось більш серйозним спілкуванням", - каже Богдан.

Нагадаємо, раніше Богдан "Буше" Шелудяк зізнався, як живе після серйозного діагнозу. Наразі йому потрібно регулярно проходити обстеження.