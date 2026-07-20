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20 липня 2026, 22:35

Одразу дві смертельні ДТП на Житомирщині: серед загиблих підліток

20 липня 2026, 22:35
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Фото: Національна поліція
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Правоохоронці розслідують дві смертельні ДТП на Житомирщині. Внаслідок однієї з аварій загинув неповнолітній

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Перша ДТП сталась в місті Овручі та селі Білокоровичах. Попередньо, 67-річний водій ВАЗ-21099 не впорався з керуванням. В результаті він з'їхав з дороги та врізався у дерево. Внаслідок ДТП водій загинув на місці. Травми отримали його пасажири: жінки 57, 37 та 62 років.

Друга ДТП сталась на вулиці Калиновій у селі Білокоровичах. Попередньо, 16-річний хлопець сів за кермо мотоцикла Mustang. Він не впорався з керуванням та влетів у паркан. На жаль, внаслідок ДТП неповнолітній загинув.

"Слідчі поліції проводять досудові розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на автодорозі поблизу села Новаки сталась ДТП. Унаслідок аварії загинув мотоцикліст.

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