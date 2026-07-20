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У Кривому Розі пенсіонер зґвалтував 9-річну дівчинку
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20 липня 2026, 22:05

У Кривому Розі пенсіонер зґвалтував 9-річну дівчинку

20 липня 2026, 22:05
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Фото з відкритих джерел
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У Кривому Розі судили 61-річного чоловіка, який зґвалтував 9-річну дівчинку. Він робив це, коли її батьків не було вдома

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Злочин стався у січні цього року. Чоловік був другом родини і знав розклад роботи батьків бдитини. Тому коли їх не було вдома, він знав, що дівчинка там сама. Він зайшов до будинку та зґвалтував дитину.

Через кілька днів дитина наважилась розповісти мамі, що сталось. Жінка одразу звернулась до поліції. На суді він визнав провину та покаявся.

Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Харківщині правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 19-річний хлопця, який зґвалтував 13-річну падчерку свого дядька. Дитина довгий час мовчала через погрози зловмисника, але зрештою розповіла правду.

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