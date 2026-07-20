Трое подростков погибли в ДТП на Львовщине: водитель был пьян и скрылся с места аварии

Фото: Прокуратура Украины

В Бродах во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли трое несовершеннолетних девушек

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Авария произошла ночью 20 июля около 02:00 на улице Ивана Богуна.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением на округленном участке дороги. Машина выехала на обочину, столкнулась с деревом и бетонной электроопорой, после чего опрокинулась.

В салоне автомобиля находились шесть человек – водитель и пятеро несовершеннолетних пассажиров. В результате аварии погибли две 16-летние девушки и 15-летняя девушка.

Еще одну 16-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Также травмы получил 17-летний парень, самостоятельно обратившийся за медицинской помощью.

Предварительно известно, что компания возвращалась с празднования дня рождения двух пассажиров.

После ДТП водитель покинул место аварии, однако правоохранители установили его местонахождение и задержали. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения – уровень алкоголя в организме почти вдвое превышал допустимую норму.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких человек.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Напомним, в Ровенской области подростки на мотоциклах влетели в грузовик. В результате ДТП травмировался один из водителей двухколесного: парня с открытым переломом ноги, гематомами и ссадинами госпитализировали.