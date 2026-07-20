Атака на підприємство: кількість постраждалих зросла до 11, троє людей загинули
В Одесі до восьми збільшилася кількість постраждалих унаслідок російської атаки вдень 20 липня, троє людей загинули
Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, передає RegioNews.
"Кількість постраждалих через атаку РФ по підприємству зросла до восьми", - написав він.
За словами посадовця, двох людей госпіталізували, ще шістьом медичну допомогу надали амбулаторно.
"Таким чином, унаслідок ворожої атаки троє людей загинули та восьмеро отримали травми різного ступеню тяжкості", - підсумував Кіпер.
Нагадаємо, що унаслідок російського удару по Одесі 20 липня загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення. На місці влучання виникла масштабна пожежа, яку вдалося ліквідувати рятувальникам.
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