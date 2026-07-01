Фейкова виплата 9 600 грн від Червоного Хреста: українців попередили про шахрайство

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У Telegram-каналах поширюються неправдиві повідомлення про нібито фінансову допомогу у розмірі 9 600 грн від Український Червоний Хрест

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО, передає RegioNews.

Зазначається, що у таких повідомленнях користувачів закликають перейти за посиланням і зареєструватися для отримання коштів.

У ЦПД наголошують, що це шахрайство, а Український Червоний Хрест не оголошував подібних програм допомоги та не проводить реєстрацій через сторонні сайти чи Telegram-канали.

У відомстві підкреслюють, що офіційна інформація про програми допомоги публікується виключно на офіційних ресурсах організації.

Громадян закликають не переходити за сумнівними посиланнями, не вводити персональні чи банківські дані та не заповнювати анкети на невідомих сайтах.

Нагадаємо, на Прикарпатті псевдобанкіри залишили пенсіонерку без останніх грошей. Жінці зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Він переконів її, що нібито для "захисту" грошей вона повинна повідомити йому конфіденційні дані банківської картки. З рахнінку жінки зняли 75 тисяч гривень.