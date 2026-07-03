РФ атакувала АЗС у Сумах: кількість постраждалих зросла до семи

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Кількість постраждалих внаслідок російського удару реактивним безпілотником по автозаправній станції у Сумах зросла до семи

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає RegioNews.

Зазначаєтьсч, що до лікарні доставили чотирьох жінок і трьох чоловіків. Трьох постраждалих госпіталізували, двох після огляду перевели на амбулаторне лікування, ще двоє проходять обстеження.

Крім того, ще одна людина постраждала внаслідок російського удару по агрофірмі у Піщанському старостаті. Чоловік отримав осколкові поранення та наразі перебуває під наглядом медиків.

Інші наслідки ворожих атак уточнюються

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській громаді через атаку російського БПЛА по автозаправній станції постраждали троє людей.

Як відомо, вранці 3 липня російські війська атакували АЗС у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Загинула одна людина, ще троє дістали поранення. На місці виникла пожежа.