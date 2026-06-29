Удар КАБ по Харкову: є загиблий, поранені та пошкоджений трамвай
Російські війська завдали удару керованою авіабомбою (КАБ) по Холодногірському району Харкова
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, повідомляє RegioNews .
За його словами, наразі відомо про щонайменше двох потерпілих.
Попередньо, один чоловік загинув, ще двоє дістали тяжкі поранення.
Також внаслідок атаки пошкоджено трамвай та кілька автомобілів.
На місці працюють екстрені служби.
Інформація щодо наслідків удару уточнюється.
Нагадаємо, що у Запоріжжі російські війська атакували безпілотником маршрутне таксі, в якому перебували мирні жителі.
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