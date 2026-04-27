На Львівщині хакери викрали ігрові акаунти на 10 мільйонів

Фото: Національна поліція

Національна поліція України

Хакери зламали понад 610 тисяч ігрових профілів, щоб потім продавати за криптовалюту на вебсайті з російським доменом. Особливу увагу зловмсники звертали на цінні ігрові об'єкти, лімітоване спорядження, яке гравці купують за реальні гроші. Залишок коштів на віртуальних рахунках також цікавив аферистів.

Як з'ясувала поліція, організатором виявився 19-річний хлопець. Він познайомився зі спільниками на тематичних ігрових ресурсах у минулому році. Згодом він розробив комплексну схему зламу особистих профілів гравців з метою їх подальшого перепродажу за криптовалюту у закритих онлайн-спільнотах та на вебстайті, домен якого зареєстровано в РФ.

"Фахівці кіберполіції виявили понад 300 записів, які містили дані про так звані "елітні" акаунти. За попередніми даними, тіньовий оборот схеми міг досягати 10 млн грн. Наразі триває аналіз інформації, що міститься у вилучених ґаджетах", - повідомили в поліції.

