27 квітня 2026, 17:40

На Львівщині хакери викрали ігрові акаунти на 10 мільйонів

Фото: Національна поліція
Правоохоронці на Львівщині викрили аферистів. Група хакерів викрадала агрові профілі, а потім продавала акаунти людей

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Хакери зламали понад 610 тисяч ігрових профілів, щоб потім продавати за криптовалюту на вебсайті з російським доменом. Особливу увагу зловмсники звертали на цінні ігрові об'єкти, лімітоване спорядження, яке гравці купують за реальні гроші. Залишок коштів на віртуальних рахунках також цікавив аферистів.

Як з'ясувала поліція, організатором виявився 19-річний хлопець. Він познайомився зі спільниками на тематичних ігрових ресурсах у минулому році. Згодом він розробив комплексну схему зламу особистих профілів гравців з метою їх подальшого перепродажу за криптовалюту у закритих онлайн-спільнотах та на вебстайті, домен якого зареєстровано в РФ.

"Фахівці кіберполіції виявили понад 300 записів, які містили дані про так звані "елітні" акаунти. За попередніми даними, тіньовий оборот схеми міг досягати 10 млн грн. Наразі триває аналіз інформації, що міститься у вилучених ґаджетах", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

хакер аферист Львівська область
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
