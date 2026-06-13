Ворог вдарив по критичній інфраструктурі Запоріжжя: є загиблий
Вранці 13 червня російська армія вчергове завдала удару безпілотниками по Запоріжжю
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Ворог атакував БпЛА обʼєкт критичної інфраструктури Запоріжжя. На жаль, загинув чоловік", – йдеться у повідомленні.
Наразі більше інформації немає.
Нагадаємо, 12 червня у Запоріжжі внаслідок ворожої дронової атаки був пошкоджений термінал "Нової пошти".
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