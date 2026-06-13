Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На рахунку групи дітей щонайменше 7 злочинних епізодів, серед яких крадіжки з магазинів, хуліганство та угон. Діти викрадали продукти, цигарки, алкоголь, ґаджети, а також угнали мопед.

Усі учасники групи товаришували між собою, а троє з них є рідними братами. Малолітні вже перебували на обліку, а на їхніх батьків неодноразово складали протоколи за невиконання виховних обов'язків.

Крім того, двох 13-річних підлітків із цієї компанії кілька місяців тому вже судили за пограбування та угон і передали під нагляд родичів, проте вони продовжили вчиняти злочини.

Слідчі поліції кваліфікували дії дітей за статтями про крадіжку, угон та хуліганство. Оскільки фігуранти за віком ще не підлягають кримінальній відповідальності, до суду направлено клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру. Наразі двох 13-річних хлопців на місяць помістили до приймальника-розподільника.

Окремо поліція оголосила підозру їхньому 15-річному поплічнику, який допомагав обкрадати магазини. Оскільки підліток уже перебував під пробаційним наглядом за минулі злочини, суд обрав йому найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, на Хмельниччині оголосили підозру двом хлопцям, які зґвалтували сплячу 24-річну знайому. Фігуранти – 21-річний молодик та 16-річний підліток.