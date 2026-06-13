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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та Департамент охорони здоров’я КМДА.

Повідомлення про трагічний випадок в одній із лікарень швидкої медичної допомоги надійшло до правоохоронців 9 червня.

За попередньою інформацією, Сергій Кузнєцов із квітня цього року проходив лікування у столичному медзакладі після отримання тяжких вогнепальних поранень на фронті.

За фактом смерті чоловіка було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Також слідчі проводять розслідування за ч. 1 ст. 140 КК України – неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків.

Призначена судмедекспертиза, яка має встановити точні причини смерті бійця та оцінити якість наданої медичної допомоги.

Боєць 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Кузнєцов

Департамент охорони здоров’я КМДА завершує комплексну перевірку Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, де під час аудиту вже виявили низку порушень. Наразі комісія аналізує офіційні пояснення директора закладу Віктора Дороша, після чого ухвалять управлінські та кадрові рішення.

Також у КМДА анонсували масштабну перевірку всіх комунальних лікарень столиці щодо якості та своєчасності лікування військовослужбовців і ветеранів.

Нагадаємо, у Києві чоловік помер у лікарні від важких травм, які, за його прижиттєвою заявою, йому завдали працівники поліції та військовослужбовці ТЦК. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо працівників поліції, ТЦК та СП, а також медичних працівників.