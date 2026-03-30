На Хмельниччині поліція затримала наркоторговців зі "солями" на 1,5 млн грн

Фото: Національна поліція

Правоохоронці Хмельниччини затримали групу осіб, які збували психотропи PVP ("солі") методом "закладок". Загальна вартість вилучених наркотиків становить близько 1,5 млн грн

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, для продажу зловмисники створили спеціальний Telegram-канал та розкладали "закладки" не лише в Хмельницькій області, а й у сусідніх регіонах.

Під час шести санкціонованих обшуків вилучено 595 "закладок" по 2 г кожна (загалом близько 1,2 кг), мобільні телефони, банківські картки та автівки, які використовувалися у злочинній діяльності.

Орієнтовний дохід групи за місяць складав близько 500 тис. грн.

Трьом фігурантам уже повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах).

Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

На період слідства суд взяв підозрюваних під варту без права внесення застави. Розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці на Івано-Франківщині припинили діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалася на виробництві та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин. Учасниками групи стали четверо місцевих мешканців: двоє 18-річних хлопців, один неповнолітній та 37-річний спільник.

