ДТП произошло в понедельник, 20 апреля, около 10:20 на трассе "Киев-Чоп" возле села Остров Стрыйского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе столкнулись грузовик Scania под управлением 37-летнего жителя Киевщины и Toyota Avensis, за рулем которого находилась 21-летняя жительница Стрыйского района.

В результате удара 57-летний пассажир легковушки, также житель района, погиб на месте. Водителя Toyota с травмами госпитализировали в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины столкновения.

Напомним, вечером 19 апреля на Львовщине Audi вылетел с дороги, перевернулся и сгорел. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.