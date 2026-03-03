Фото: Львівська митниця

У вівторок, 3 березня, у пункті пропуску "Шегині – Медика" прикордонники виявили велику партію незадекларованої техніки в мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Житель Тернополя намагався перетнути кордон "зеленим коридором", запевняючи, що не везе товарів для обов’язкового декларування. Проте під час огляду митники знайшли в салоні мікроавтобуса:

7 ноутбуків (Asus, Msi, Gigabyte та інші);

10 смарт-годинників Garmin;

10 процесорів Amd Та InteL;

4 планшети Samsung;

3 телефони Xiaomi Та Samsung;

7 відеокарт і материнську плату.

Водій не надав жодних документів про вартість чи придбання гаджетів. Свою провину він заперечив, пояснивши, що переганяв мікроавтобус на прохання іншої людини і був упевнений, що він порожній.

Орієнтовна вартість вилученого товару становить 1,7 мільйона гривень.

На 33-річного чоловіка склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 МКУ.

Нагадаємо, раніше на Львівщині чоловік намагався провезти через кордон партію IPhone під виглядом вживаного одягу. Вартість гаджетів становить близько 2 млн гривень.