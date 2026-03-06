На Львівщині митники знайшли в автобусі техніку на 1,6 млн грн

08:44  06 березня
Хотів "викрити агентів РФ": у Сумах чоловік підпалив банк та аптеку
06:31  06 березня
Загибель матері та дитини в ДТП на Прикарпатті: двох водіїв взяли під варту
19:36  05 березня
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
06 березня 2026, 10:35

На Львівщині митники знайшли в автобусі обладнання для СТО вартістю 1,6 млн грн

06 березня 2026, 10:35
Фото: Львівська митниця
В четвер, 5 березня, у пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" прикордонники викрили спробу незаконного ввезення дорогої техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Обладнання знайшли в автобусі "Живець – Харків", що повертався в Україну.

Водій, 33-річний житель Рівненщини, запевняв, що не везе товарів, які підлягають декларуванню чи оподаткуванню. Проте під час огляду в салоні автобуса митники виявили вісім програматорів Autotuner, призначених для чіп-тюнінгу двигунів та трансмісій.

Орієнтовна вартість незадекларованого товару становить 1,6 мільйона гривень.

На водія склали протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Обладнання вилучили.

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники вилучили техніку Apple, Garmin та Samsung на 1,7 млн грн. Велику партію незадекларованої техніки виявили в мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter.

