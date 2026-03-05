Ілюстративне фото: pixabay

Через бойові дії та обстріли енергоінфраструктури частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики виходять на об’єкти одразу після відбою тривог і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити домівки, лікарні, школи та підприємства", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5 березня у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств – графіки обмеження потужності. Актуальні графіки розміщені на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

Нагадаємо, у ніч на 5 березня РФ атакувала Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 136 дронів.