10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
08:22  05 березня
$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
UA | RU
UA | RU
05 березня 2026, 11:14

Через обстріли без світла залишаються споживачі трьох областей, – Міненерго

05 березня 2026, 11:14
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Через бойові дії та обстріли енергоінфраструктури частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики виходять на об’єкти одразу після відбою тривог і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити домівки, лікарні, школи та підприємства", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5 березня у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств – графіки обмеження потужності. Актуальні графіки розміщені на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

Нагадаємо, у ніч на 5 березня РФ атакувала Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 136 дронів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли знеструмлення енергосистема Міненерго
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
$200-500 за авто: нардеп розкрив деталі схеми на Волинській митниці
05 березня 2026, 12:21
На Миколаївщині судитимуть директора лісгоспу, який замість відновлення лісу засіяв землі пшеницею
05 березня 2026, 12:16
Джинси замість гуманітарки: на Львівщині митники вилучили товар на 2 млн грн
05 березня 2026, 11:59
На Закарпатті викрили незаконний видобуток цеоліту на 11 млн грн
05 березня 2026, 11:48
Росіяни атакували дроном потяг на Дніпропетровщині: є постраждалі
05 березня 2026, 11:39
Не до нас тепер: як світ звик до війни в Україні
05 березня 2026, 11:31
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
05 березня 2026, 10:57
У Хмельницькому зіткнулися легковик та мікроавтобус: двоє постраждалих
05 березня 2026, 10:52
З 6 березня на дорогах України запрацюють 37 нових камер автофіксації
05 березня 2026, 10:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
Всі блоги »