Фото: Львівська митниця

Митники викрили оборудку на кордоні з Польщею

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

У пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне" митники зупинили мікроавтобус з одягом, який значився у документах як "1700 кг гуманітарної допомоги".

Як встановили митники, напередодні відправник – громадянин Польщі, зголосився передати вантаж із вживаним одягом для одного з благодійних фондів у Рівному. Натомість житель Варшави напакував автівку новими джинсами турецького виробництва у фабричних упаковках: 2 877 пар, загальною вагою 2078 кг.

Через невідповідності у кількості, вазі та маркуванні товару, виявлених в товаросупровідних документах, митники зупинили перевізника на кордоні.

Водій не зміг надати жодних документів, які підтверджували б вивезення гуманітарного вантажу з території ЄС.

Рівненський благодійний фонд підтвердив, що дійсно знав про можливе надходження вантажу із секонд-хендом від цього донора. Однак не був обізнаний щодо партії нових товарів і не готовий гарантувати, що цей товар до них би доїхав.

Митники склали протокол за ч. 1 ст. 483 МКУ (надання неправдивих відомостей про товар).

Увесь товар вартістю близько 2 мільйонів гривень вилучили до рішення суду.

Нагадаємо, 4 березня на Закарпатті митники викрили спробу незаконного ввезення брендових речей. Орієнтовна вартість товарів становить понад 1,8 млн грн.