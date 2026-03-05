10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
08:22  05 березня
$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
UA | RU
UA | RU
05 березня 2026, 11:59

Джинси замість гуманітарки: на Львівщині митники вилучили товар на 2 млн грн

05 березня 2026, 11:59
Читайте также на русском языке
Фото: Львівська митниця
Читайте также
на русском языке

Митники викрили оборудку на кордоні з Польщею

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

У пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне" митники зупинили мікроавтобус з одягом, який значився у документах як "1700 кг гуманітарної допомоги".

Як встановили митники, напередодні відправник – громадянин Польщі, зголосився передати вантаж із вживаним одягом для одного з благодійних фондів у Рівному. Натомість житель Варшави напакував автівку новими джинсами турецького виробництва у фабричних упаковках: 2 877 пар, загальною вагою 2078 кг.

Через невідповідності у кількості, вазі та маркуванні товару, виявлених в товаросупровідних документах, митники зупинили перевізника на кордоні.

Водій не зміг надати жодних документів, які підтверджували б вивезення гуманітарного вантажу з території ЄС.

Рівненський благодійний фонд підтвердив, що дійсно знав про можливе надходження вантажу із секонд-хендом від цього донора. Однак не був обізнаний щодо партії нових товарів і не готовий гарантувати, що цей товар до них би доїхав.

Митники склали протокол за ч. 1 ст. 483 МКУ (надання неправдивих відомостей про товар).

Увесь товар вартістю близько 2 мільйонів гривень вилучили до рішення суду.

Нагадаємо, 4 березня на Закарпатті митники викрили спробу незаконного ввезення брендових речей. Орієнтовна вартість товарів становить понад 1,8 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
митниця контрабанда Львівська область одяг митники
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
$200-500 за авто: нардеп розкрив деталі схеми на Волинській митниці
05 березня 2026, 12:21
На Миколаївщині судитимуть директора лісгоспу, який замість відновлення лісу засіяв землі пшеницею
05 березня 2026, 12:16
На Закарпатті викрили незаконний видобуток цеоліту на 11 млн грн
05 березня 2026, 11:48
Росіяни атакували дроном потяг на Дніпропетровщині: є постраждалі
05 березня 2026, 11:39
Не до нас тепер: як світ звик до війни в Україні
05 березня 2026, 11:31
Через обстріли без світла залишаються споживачі трьох областей, – Міненерго
05 березня 2026, 11:14
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
05 березня 2026, 10:57
У Хмельницькому зіткнулися легковик та мікроавтобус: двоє постраждалих
05 березня 2026, 10:52
З 6 березня на дорогах України запрацюють 37 нових камер автофіксації
05 березня 2026, 10:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
Всі блоги »