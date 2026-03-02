Фото: pixabay

Поліція скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох молодиків, на рахунки яких приходили кошти від компаній за неіснуючі квадрокоптери для фронту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ділків, двох мешканців Волинської області віком 18 та 19 років, правоохоронці викрили наприкінці січня. Вони використовували бренд відомого українського виробника БпЛА та публікували в інтернеті оголошення про виготовлення дронів. Після отримання передоплати зв’язок із замовниками переривався, а замовлення не виконувались.

Встановлено, що одна з приватних компаній, яка забезпечує військових дронами, перерахувала шахраям понад 600 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали фігурантів, а викрадені гроші повернули власнику.

Затриманим оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (пособництво у вчиненні шахрайства, вчиненого групою осіб в умовах воєнного стану та у великих розмірах).

Наразі обвинувальний акт направлений до суду. Ділкам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

