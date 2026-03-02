Фото: поліція

У Мукачеві поліцейські затримали двох неповнолітніх хлопців за викрадення автомобіля

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався пізно ввечері 28 лютого. Власниця авто розповіла, що приїхала на прохання неповнолітнього знайомого, аби підвезти його з другом додому. Коли підлітки сіли в салон, один із них дістав ніж і змусив жінку вийти з машини. Хлопець пересів за кермо та поїхав разом із товаришем у невідомому напрямку.

Поліція розшукала автомобіль приблизно за 15 кілометрів від Мукачева. Викрадену автівку примусово зупинили неподалік санаторію "Карпати".

Підліткам – жителям Мукачева та села Верхня Визниця, оголосили підозру по двом статтям Кримінального кодекса України.

Обох фігурантів помістили до ізолятора тимчасового тримання. Розслідування триває.

