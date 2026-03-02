У Рівненської області на трасі "Київ-Чоп" загорілась вантажівка, рух обмежено

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На автодорозі М-06 «Київ-Чоп» у селі Бабин сталося загоряння вантажного автомобіля. У зв’язку з ліквідацією пожежі рух у напрямку столиці тимчасово обмежено

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал патрульної поліції Рівненської області.

Зазначається, що зараз на місці події працюють рятувальники та відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації пожежі.

"Просимо врахувати цю інформацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об’їзду", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Рівненській області сталася автопригода за участю двох вантажівок. Внаслідок зіткнення загинула одна особа.