Стало відомо, скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В столиці без теплопостачання наразі залишається близько 1000 будинків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на речницю КМВА Катерину Поп.

Вона зазначила, що серед них 900 будинків на лівому березі Києва та наразі вже знайдено технічне рішення, щоб у цих будинках було тепло.

Інші 100 будинків, за її словами, наразі перебувають у стані аварії – "це пошкодження внутрішньобудинкових мереж та зовнішніх мереж подачі до будинків".

Нагадаємо, російські обстріли завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі столиці. Станом на кінець лютого 2026 року в Києві без тепла залишались понад 1100 будинків і близько 60 шкіл.