Фото: ОГП

Розпочато досудове розслідування щодо підпільної школи на території одного з монастирів у Голосіївському районі Києва

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За оприлюдненою журналістами Слідство.Інфо інформацією, у цій школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень.

Правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування школи, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи.

Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 436-1 КК України. Усім встановленим фактам буде надано правову оцінку відповідно до вимог кримінального законодавства.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала киянина, який "засвітив" роботу і позиції української ППО. Відзняті відео він опублікував в груповому чаті у телеграмі та на інстаграм-сторінці свого підприємства.