21:16  24 лютого
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
20:43  24 лютого
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
14:32  24 лютого
Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні
24 лютого 2026, 19:15

У Житомирі жорстоко побили 14-річну дівчинку

24 лютого 2026, 19:15
Ілюстративне фото
У Житомирі правоохоронці розпочали розслідування щодо побиття 14-річної дівчинки. На неї напали, коли вона поверталась додому

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 20 лютого, коли 14-річна дівчина поверталась додому. До неї підійшла група підлітків. Незнайомці почали її ображати та штовхати. Після нападу вони розбіглись. Наступного дня дівчину госпіталізували з травмами голови.

Правоохоронці розпочали розслідування. Підліткам, які напали на дівчинку, може загрожувати обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до чотирьох років.

Нагадаємо, раніше стався випадок булінгу на Львівщині, де дев'ятеро підлітків цькували хлопця з інвалідністю. Серед кривдників – діти віком від 13 до 16 років, серед яких троє дівчат.

напад діти Житомирська область
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
07 серпня 2025
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
