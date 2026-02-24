У Житомирі жорстоко побили 14-річну дівчинку

Ілюстративне фото

У Житомирі правоохоронці розпочали розслідування щодо побиття 14-річної дівчинки. На неї напали, коли вона поверталась додому

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 20 лютого, коли 14-річна дівчина поверталась додому. До неї підійшла група підлітків. Незнайомці почали її ображати та штовхати. Після нападу вони розбіглись. Наступного дня дівчину госпіталізували з травмами голови.

Правоохоронці розпочали розслідування. Підліткам, які напали на дівчинку, може загрожувати обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до чотирьох років.

Нагадаємо, раніше стався випадок булінгу на Львівщині, де дев'ятеро підлітків цькували хлопця з інвалідністю. Серед кривдників – діти віком від 13 до 16 років, серед яких троє дівчат.