Колишнього нардепа будуть судити за російську пропаганду - ДБР

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що період із грудня 2022 року по лютий 2023 року депутат брав участь у телепрограмах "Тасс уполномочен заявить" на білоруському телеканалі "СТВ". Там він висловлював підтримку рішень та дій РФ. Його висловлювання сприяли інформаційно-психологічному впливу на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та інформаційній безпеці України.

Також стало відомо, що будучи депутатом він спеціально не подавав декларації:

щорічну декларацію за 2021 рік;

щорічну декларацію за 2022 рік;

декларацію у зв’язку з припиненням діяльності за період з 1 січня по 24 лютого 2023 року;

щорічну декларацію після припинення діяльності за 2023 рік.

"Колишній народний депутат обвинувачується у державній зраді, тобто наданні іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), а також в умисному неподанні декларації суб’єктом декларування, вчиненому повторно (ст. 366-3 КК України). Санкція найтяжчої статті передбачає до 15 років позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.

Слід зазначити, що на фотографії, яку опублікували в ДБР, можна побачити Олега Волошина.

Хто такий Олег Волошин

Колишній депутат. Проросійський політик. У 2021 році він хотів взяти Віктора Медведчука (кума Путіна) на поруки. У квітні 2022 року він вступив у новоутворену депутатську групу ПЗЖМ. У березні того ж року ДБР провела обшуки у народних депутатів від ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон. Тоді в Олега Волошина вилучили пістолет.

Зокрема, в 2022 році Канада запровадила санції проти нього. Те саме зробили США. У 2025 році, згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони, на Олега Волошина накладено санкції. За даними ЗМІ, зараз колишній нардеп знаходиться на території РФ.