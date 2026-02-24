21:16  24 лютого
24 лютого 2026, 19:55

Колишнього нардепа будуть судити за російську пропаганду - ДБР

24 лютого 2026, 19:55
Фото з відкритих джерел
ДБР завершило досудове розслідування щодо колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії ОПЗЖ.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань

Правоохоронці встановили, що період із грудня 2022 року по лютий 2023 року депутат брав участь у телепрограмах "Тасс уполномочен заявить" на білоруському телеканалі "СТВ". Там він висловлював підтримку рішень та дій РФ. Його висловлювання сприяли інформаційно-психологічному впливу на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та інформаційній безпеці України.

Також стало відомо, що будучи депутатом він спеціально не подавав декларації:

  • щорічну декларацію за 2021 рік;
  • щорічну декларацію за 2022 рік;
  • декларацію у зв’язку з припиненням діяльності за період з 1 січня по 24 лютого 2023 року;
  • щорічну декларацію після припинення діяльності за 2023 рік.

"Колишній народний депутат обвинувачується у державній зраді, тобто наданні іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), а також в умисному неподанні декларації суб’єктом декларування, вчиненому повторно (ст. 366-3 КК України). Санкція найтяжчої статті передбачає до 15 років позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.

Слід зазначити, що на фотографії, яку опублікували в ДБР, можна побачити Олега Волошина.

Хто такий Олег Волошин

Колишній депутат. Проросійський політик. У 2021 році він хотів взяти Віктора Медведчука (кума Путіна) на поруки. У квітні 2022 року він вступив у новоутворену депутатську групу ПЗЖМ. У березні того ж року ДБР провела обшуки у народних депутатів від ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон. Тоді в Олега Волошина вилучили пістолет.

Зокрема, в 2022 році Канада запровадила санції проти нього. Те саме зробили США. У 2025 році, згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони, на Олега Волошина накладено санкції. За даними ЗМІ, зараз колишній нардеп знаходиться на території РФ.

