Росіяни вдарили понад 2 тисячі разів по Пологівщині на Запоріжжі

Ілюстративне фото

Лише за тиждень російська армія атакувала Пологівський район Запорізької області майже 2 500 років. Використовував ворог різні види озброєння

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Відомо, що в період з 16 по 22 лютого російська армія завдала 2 483 удари по населених пунктах Пологівщини. "Цілями" росіян були Гуляйпільська, Оріхівська, Малотокмачанська, Воздвижівська та Преображенська громади.

За цей період 1 272 російських безпілотників атакували населені пункти прифронтових громад. Також російська армія завдала 70 авіаційних ударів, здійснили 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та 1 115 артобстрілів.

Внаслідок ворожих ударів загинули троє людей, а ще двоє жителів отримали травми.

Нагадаємо, раніше внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 9 січня загинув медик Сергій Смоляк. Він родом із Херсонщини. Його бригада приїхала на місце обстрілу житлового будинку в Дарницькому районі, коли ворог завдав повторного удару.