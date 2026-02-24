Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на DeepState.

Раніше в угрупованні військ Схід заявили, що Сили оборони України утримують певні позиції і контролюють ситуацію, попри посилення тиску з боку російських військ у напрямку Резніківки та Голубівки в Донецькій області.

Нагадаємо, днями РФ окупувала ще один населений пункт на Донеччині. Йдеться про Липівку на Краматорському напрямку.