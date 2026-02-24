21:16  24 лютого
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
20:43  24 лютого
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
14:32  24 лютого
Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2026, 19:35

Навала "працівників банку": на Буковині аферисти вкрали в людей чверть мільйона

24 лютого 2026, 19:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Буковині за добу шахраї виманили в людей понад 200 тисяч гривень. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

23 лютого 55-річний чоловік звернувся до поліції. Він розповів, що йому зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Під приводом захисту карткового рахунку від несанкціонованих дій аферист виманив у чоловіка 130 тисяч гривень.

Також 76-річна жінка стала жертвою шахраїв. Їй зателефонував невідомий, який назвався представником правоохороних органів. Він заявив, що її доньці нібито загрожує кримінальна відповідальність. Жінка, щоб врятувати доньку, погодилась віддати шахраям 20 тисяч гривень.

52-річний житель Дністровського району теж отримав дзвінок від незнайомця, який назвався працівником банку. Чоловік довірився шахраю і перерахував йому 73 тисячі гривень.

"Відомості про факти незаконного заволодіння коштами громадян поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки. Одного зловмисника затримали, його спільників встановлюють.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція Буковина
Хотіла врятувати доньку: на Буковині аферисти виманили в пенсіонерки 300 тисяч
23 лютого 2026, 20:45
10 тисяч доларів за поїздку під сидіннями: на Закарпатті затримали організатора схеми з клієнтами-втікачами
23 лютого 2026, 19:35
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
24 лютого 2026, 21:16
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
24 лютого 2026, 20:43
У Києві пролунав потужний вибух
24 лютого 2026, 20:26
З лікарні виписали 17-річного хлопця, який постраждав під час теракту у Львові
24 лютого 2026, 20:06
Колишнього нардепа будуть судити за російську пропаганду - ДБР
24 лютого 2026, 19:55
Стало відомо, як відключатимуть світло 25 лютого
24 лютого 2026, 19:29
У Житомирі жорстоко побили 14-річну дівчинку
24 лютого 2026, 19:15
"Ворожа арта замовкає": прикордонники показали, як нищили "Град" на Донеччині
24 лютого 2026, 18:55
Збереження держави і українського народу в умовах довгої війни залишається нашим головним завданням
24 лютого 2026, 18:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »