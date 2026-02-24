Навала "працівників банку": на Буковині аферисти вкрали в людей чверть мільйона

Фото: Нацполіція

На Буковині за добу шахраї виманили в людей понад 200 тисяч гривень. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

23 лютого 55-річний чоловік звернувся до поліції. Він розповів, що йому зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Під приводом захисту карткового рахунку від несанкціонованих дій аферист виманив у чоловіка 130 тисяч гривень.

Також 76-річна жінка стала жертвою шахраїв. Їй зателефонував невідомий, який назвався представником правоохороних органів. Він заявив, що її доньці нібито загрожує кримінальна відповідальність. Жінка, щоб врятувати доньку, погодилась віддати шахраям 20 тисяч гривень.

52-річний житель Дністровського району теж отримав дзвінок від незнайомця, який назвався працівником банку. Чоловік довірився шахраю і перерахував йому 73 тисячі гривень.

"Відомості про факти незаконного заволодіння коштами громадян поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування", - повідомили в поліції.

