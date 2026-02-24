21:16  24 лютого
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
20:43  24 лютого
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
14:32  24 лютого
Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні
24 лютого 2026, 18:55

"Ворожа арта замовкає": прикордонники показали, як нищили "Град" на Донеччині

24 лютого 2026, 18:55
Фото: ДПСУ
Українські військові показали кадри, які були зроблені на Лиманському напрямку. На відео можна побачити, як наші захисники знищують російський "Град"

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Пілоти підрозділу "Фенікс" знищили російський БМ-21 "Град" на Лиманському напрямку. Прикордонники зазначили, що в зоні відповідальності для захисників не існує недосяжних цілей.

"Яскраво горить БМП та БТР! Ворожа арта замовкає! Працюють пілоти "Фенікса"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у соцмережах оприлюднили відео, на якому український винищувач F-16 ефектно уражає російський дрон-камікадзе "Shahed-136" в небі над Україною.

07 серпня 2025
