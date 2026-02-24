Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 25 лютого в Україні температуру повітря коливатиметься близько «нуля». В південних областях очікується до +4 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, завтра в Україні переважатиме волога погода – дощ, місцями з мокрим снігом, або мокрий сніг, місцями з дощем.

У Києві 25-го лютого передбачаються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Рвучкий північно-західний вітер! Температура повітря коливатиметься близько "нуля".

"З четверга, з 26-го лютого, очікується невелике похолодання, з 2-го березня – потепління", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше в ДСНС попереджали українців про погіршення погодних умов у вівторок, 24 лютого. У південних та південно-східних областях оголошено I рівень небезпечності (жовтий).