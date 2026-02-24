Стало відомо, як відключатимуть світло 25 лютого

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 25 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали в Укренерго.

Як повідомлялось, через удари РФ по енергооб’єктах є знеструмлення у чотирьох областях. Йдеться про споживачів в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Харківській областях.