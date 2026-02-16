На Львівщині автобус злетів з траси: є постраждалі

На Львівщині автобус із пасажирами злетів у кювет: є постраждалі
ДТП сталася 15 лютого близько 07:20 на трасі "Львів–Луцьк" поблизу села Дернів Львівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Попередньо, 45-річний водій Van Hool не впорався з керуванням та автобуса виїхав з дороги.
Внаслідок ДТП отримали травми три пасажирки автобуса 51, 64 та 55 років. Їх госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, ввечері 15 лютого на Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик. Внаслідок ДТП травмувалися 8 людей, їх госпіталізували.
