16 лютого 2026, 13:12

На Львівщині автобус із пасажирами злетів у кювет: є постраждалі

16 лютого 2026, 13:12
Фото: поліція
ДТП сталася 15 лютого близько 07:20 на трасі "Львів–Луцьк" поблизу села Дернів Львівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, 45-річний водій Van Hool не впорався з керуванням та автобуса виїхав з дороги.

Внаслідок ДТП отримали травми три пасажирки автобуса 51, 64 та 55 років. Їх госпіталізували.

На Львівщині автобус із пасажирами злетів у кювет: є постраждалі

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

На Львівщині автобус злетів з траси: є постраждалі

Нагадаємо, ввечері 15 лютого на Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик. Внаслідок ДТП травмувалися 8 людей, їх госпіталізували.

16 лютого 2026
