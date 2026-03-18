На Дніпропетровщині ветеранів познайомили з 3D-друком

Фото: ГО Захист Держави

На Дніпропетровщині ГО "Захист держави" провело практичну лекцію з 3D-друку для ветеранів. Військовим показали, чим ці технології можуть бути корисними як у побуті, так і для фронту.

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Ветеран і фахівець із 3D-моделювання Антон Бурда зазначив, що потрібно лише матеріалізувати ідею і можна створювати потрібні речі. Наприклад, 3D-друк дозволяє виготовляти технічні деталі, запчастини та елементи, що справді потрібні на передовій.

"Ми не можемо повернутися на фронт, але завдяки таким ініціативам можемо підтримувати своїх і передавати допомогу", - поділився ветеран Олександр Охрімчук.

Учасники обговорювали, як саме ці навички застосовувати на практиці. Для багатьох це може стати можливістю знайти нову діяльність поза службою. За словами керівниці осередку Олени Демішевої, ці заходи допомагають військовим адаптуватися до цивільного життя, залишатися активними і водночас підтримувати побратимів.

