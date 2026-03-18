У Києві пенсіонерка допомогла аферистам "віджати" землю

У Києві судили жінку, яка допомогла аферистам незаконно отримати земельну ділянку. Стало відомо, яке покарання вона отримала

У 2009 році Київська міська рада прийняла рішення про передачу громадянці у приватну власність земельної ділянки. Потім рішння було скасоване, тож землю так і не приватизували. У 2021 році невстановлена група осіб запропонувала жінці гроші за сприяння у заволодіння цією ділянкою через реєстрацію права власності на підставі згаданого нечинного рішення.

Це було 0,1 гектара землі в охоронній зоні навколо території та обʼєкта природно-заповідного фонду (біля національного природоного парку "Голосіївський" і Конча-заспівського лісництва). Жінка видала нотаріальну довіреність іншій особі діяти від її імені з усіх питань, що повʼязані із реєстрацією права власності на земельну ділянку.

Завдяки цьому шахраї приватизували земельну ділянку. Матеріальна шкода оцінюється в 8 мільйонів гривень. Жінка визнала провину. Суд врахував її похилий вік та щире каяття.

Суд призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але звільнили її від відбуття покарання з іспитовим строком рік.

