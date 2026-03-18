РФ окупувала два населені пункти на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал ШО НА ФРОНТІ?

Як зазначається, ворог окупував населені пункти Плещіївка та Іванопілля на Костянтинівському напрямку, що на Донеччині.

Подробиці поки що не повідомляються.

Раніше ми повідомляли про те, скільки людей проживає у Костянтинівській громаді на Донеччині. Наразі там перебувають близько 2800 цивільних. Евакуювати їх практично неможливо.