Фото: ДСНС

Пожежа виникла 29 січня близько 03:25 у дев’ятиповерхового будинку на вулиці Чукаріна у Львові

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Займання сталося в квартирі на другому поверсі. Через сильне задимлення під’їзд був заповнений токсичним димом. Вогнеборці вивели в рятувальних пристроях 9 людей, з яких троє дітей та немовля. Ще 12 мешканців евакуювали без використання спеціальних засобів.

У квартирі горіли речі домашнього вжитку. Під час розвідки рятувальники виявили чоловіка без ознак життя. Його винесли із задимленого приміщення та передали медикам, які констатували смерть. Загиблим виявився 69-річний мешканець цієї квартири.

Пожежу ліквідували. Її причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вночі 23 січня на Житомирщині в пожежі загинула жінка та двоє маленьких дітей. Ще одну дворічну дитину встигли врятувати.