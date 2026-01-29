09:57  29 січня
На Львівщині шахрай оформив понад 20 кредитів на ветерана та привласнив 212 тис. грн

29 січня 2026, 10:44
Фото: Національна поліція
У Стрию правоохоронці повідомили про підозру 28-річному чоловікові, який шахрайством привласнив понад 200 тисяч гривень ветерана війни

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисник увійшов у довіру до 51-річного ветерана Стрийського району, який звільнився з військової служби через поранення, і запропонував допомогу у фінансових операціях.

Отримавши доступ до інтернет-банкінгу потерпілого, підозрюваний оформив 23 кредити у різних фінансових установах на суму майже 212 тисяч гривень, які привласнив собі.

Фігуранту повідомили про підозру за ч.4 ст.190 (Шахрайство) та ч.1 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному, – позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, жителька Запоріжжя отримала термін за махінації із банківськими рахунками захисника. Загалом жінка вкрала у бійця понад 152 тисяч гривень і витратила їх на власні потреби. Суд призначив їй покарання – 7 років і 1 місяць позбавлення волі.

