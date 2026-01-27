На Львівщині митники вилучили айфони на 2 мільйони гривень

Фото: Держмитслужба

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Житель Івано-Франківська прибув у пункт пропуску "Краківець – Корчова" на мікроавтобусі Mercedes-Benz. Чоловік обрав "червоний коридор" і задекларував лише 100 кг вживаного одягу та три зарядні станції EcoFlow. Проте під час огляду серед його особистих речей знайшли 26 незадекларованих гаджетів, зокрема IPhone 17 Pro Max та IPhone 17 Pro.

Вартість гаджетів становить близько 2 млн гривень.

На 27-річного водія склали протокол за порушення митних правил (ч. 2 ст. 471 МКУ).

Нагадаємо, раніше на Буковині викрили митника, який допомагав підприємцям контрабандно ввозити в Україну топові моделі мобільних телефонів марки Apple. Фігурант брав по 100 доларів за кожен незаконно ввезений iPhone.