08:57  27 січня
У Миколаєві в сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину
08:29  27 січня
У Києві вночі сталася пожежа у девʼятиповерхівці: загинула людина
08:21  27 січня
Хабар за зняття з розшуку: на Тернопільщині посадовця ТЦК взяли під варту
27 січня 2026, 08:50

На Львівщині чоловік намагався провезти через кордон IPhone на 2 млн грн під виглядом вживаного одягу

27 січня 2026, 08:50
Фото: Держмитслужба
Львівські митники викрили водія, який намагався приховано завезти з Польщі партію смартфонів Apple

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Житель Івано-Франківська прибув у пункт пропуску "Краківець – Корчова" на мікроавтобусі Mercedes-Benz. Чоловік обрав "червоний коридор" і задекларував лише 100 кг вживаного одягу та три зарядні станції EcoFlow. Проте під час огляду серед його особистих речей знайшли 26 незадекларованих гаджетів, зокрема IPhone 17 Pro Max та IPhone 17 Pro.

Вартість гаджетів становить близько 2 млн гривень.

На 27-річного водія склали протокол за порушення митних правил (ч. 2 ст. 471 МКУ).

На Львівщині митники вилучили айфони на 2 мільйони гривень

Нагадаємо, раніше на Буковині викрили митника, який допомагав підприємцям контрабандно ввозити в Україну топові моделі мобільних телефонів марки Apple. Фігурант брав по 100 доларів за кожен незаконно ввезений iPhone.

Львівська область митники Держмитслужба митниця контрабанда гаджети iPhone Apple
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Провалився з горища: на Полтавщині загинув 9-річний хлопчик
27 січня 2026, 10:00
Війська РФ вдарили КАБами по Слов'янську: загинуло подружжя
27 січня 2026, 09:52
Росіяни поцілили дронами по двох маршрутках з пасажирами у Запорізькому районі
27 січня 2026, 09:40
Дим і неприємний запах у Бродах на Львівщині після атаки: школи не працюють
27 січня 2026, 09:36
Картопля і огірки стають все дорожче: як в Україні змінились ціни на овочі
27 січня 2026, 09:30
Через ожеледицю понад 140 населених пунктів Хмельниччини залишилися без світла
27 січня 2026, 09:11
У Миколаєві в сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину
27 січня 2026, 08:57
826 ударів по Запорізькій області за добу: постраждала молода жінка
27 січня 2026, 08:49
Армія РФ атакувала Україну 165 безпілотниками: ППО знешкодила 135 БпЛА
27 січня 2026, 08:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
